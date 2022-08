Dass aus einem Weinbrunnen tatsächlich Wein fließt, funktioniert bestens und ist eine Premiere im Bereich der Winzergenossenschaft des Alde Gott und darüber hinaus. Wanderer entlang der Panoramarunde können beim Hotel-Restaurant Spinnerhof eine Rast einlegen und sich einen Rotwein zapfen, der aus einem in einen Hang eingelassenen Weinfass fließt.

Dieses steht in einem kleinen, gut temperierten „Weinkeller“, von außen ist ein großes Holzfass sichtbar. „So etwas hat es bei uns in Sasbachwalden noch nicht gegeben“, meinte Geschäftsführer Günter Lehmann von der Winzergenossenschaft, als er mit Inhaber Roland Spinner den Weinbrunnen in Betrieb nahm und die ersten Gläser füllte.

Am Weinbrunnen ins Sasbachwalden steht eine Kasse bereit

„Die Idee für den Weinbrunnen hatte mein Vater“, so Roland Spinner in Erinnerung an seinen 2021 gestorbenen Vater Rudolf Spinner. Dem war der Weinbrunnen ein Anliegen, der nun mit Rotwein befüllt ist, und von dem sich Interessierte in Selbstbedienung etwas zapfen können.

Eine Kasse für den entsprechenden Obolus steht bereit. Roland Spinner vertraut darauf, dass dieser auch entrichtet werde.