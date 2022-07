B 500 vollgesperrt: Motorradfahrer kollidiert bei Sasbachwalden frontal mit Auto

Ein Motorradfahrer ist bei einem Überholungsmanöver am Freitag auf der B500 in Richtung Unterstmatt mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 500 in der Nähe des Mumelsees in Richtung Unterstmatt ist es am Freitag gegen 10.30 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist die B 500 aktuell noch voll gesperrt.

Aktuellen Informationen zufolge kollidierte ein Motorradfahrer bei einem Überholmanöver frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug.

Das Ausmaß der Verletzungen ist bislang noch unklar.