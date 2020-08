Es fehlt an Metzgern, Schweinen, Kälbern

Das Eisentor ist an die 2,50 Meter hoch. Schwer, massiv, man merkt es, wenn man es öffnet. Bullensicher? Ja, nickt Martin Maier. Hinter diesem Tor schlachtet der Sasbachwaldener Metzger gemeinsam mit seinem Sohn Michael jede Woche zwischen 15 bis 20 Schweine, dazu zwei Kühe.

Der Obermeister der Fleischerinnung Ortenau ist einer von ganz wenigen Metzgern in der Region, der die Tiere noch selbst tötet. Das ist, auch wenn es zunächst widersinnig klingt, human. Die Schweine und Kühe müssen keinen stressigen Transport durchleiden, um dann in einem Großschlachthof mit hunderten anderen auf den Tod zu warten.

So zumindest die Theorie. Denn so wie die Zahl der Metzger seit Jahren abnimmt, so sinkt auch die Zahl der Bauern. Rund 9.000 Schweine gibt laut Veterinäramt noch in der Ortenau, viel zu wenig für 430.000 Einwohner. Und so müssen die Tiere doch wieder auf den Hänger, weil die Metzger sie zukaufen.