In Sasbachwalden muss ein neues Feuerwehrhaus her. Das haben die Bürgermeisterin und der Gemeinderat anerkannt. Unfallgefahren und Platzmangel machen einen Neubau alternativlos.

Ein neues Feuerwehrhaus ist für Sasbachwalden unumgänglich. Das haben Bürgermeisterin Sonja Schuchter (CDU) und der Sasbachwaldener Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung anerkannt. Feuerwehrkommandant Markus König begründete die Notwendigkeit und brachte es so auf den Punkt: „Es muss etwas getan werden.“

Es ist seine Rede seit vielen Jahren: Aus dem alten Stierstall und Bauhof der Gemeinde lässt sich kein Feuerwehrhaus machen, das heutigen Anforderungen entspricht.

Seit 28 Jahren agiert die Freiwillige Feuerwehr von dem Altbau Am Werth aus, der gleichzeitig Probe- und Lagerräume für Vereine beherbergt. Zuletzt ließ sich eines der schweren Klapptore nur noch mit dem Stemmeisen öffnen. Es musste durch ein Rolltor ersetzt werden.

Feuerwehrhaus in Sasbachwalden in desolatem Zustand

Kreisbrandmeister Bernhard Frei unterstütze die Wehr mit ihren 50 Einsatzkräften in ihren Bemühungen um ein neues Feuerwehrhaus, erklärte König. Er habe bestätigt, dass Sasbachwalden zu den letzten Kommunen im Ortenaukreis gehöre, deren Feuerwehrhaus in desolatem Zustand und erneuerungsbedürftig seien. Die Gemeinde habe getan, was möglich gewesen sei, um das Gebäude weiter nutzen zu können, das werde auch von der Unfallkasse Baden-Württemberg anerkannt: „Aber die Möglichkeiten sind ausgereizt.“

Die Forderung nach einem neuen Feuerwehrhaus ist tatsächlich berechtigt. Sonja Schuchter, Bürgermeisterin

„Das muss man erst mal verdauen“, sagte Bürgermeisterin Sonja Schuchter. Der Sachverständige der Unfallkasse habe sie überzeugt, dass die geforderte Arbeitssicherheit im vorhandenen Bau nicht zu gewährleisten sei: „Die Forderung nach einem neuen Feuerwehrhaus ist tatsächlich berechtigt.“ Die Gemeinde werde versuchen, dies finanziell zu stemmen. Die Kommunalaufsicht müsse entscheiden, ob sie die erforderlichen Kredite aufnehmen könne. Bis 2026 wolle sie das Vorhaben umsetzen.

Noch in diesem Jahr sollte ein Ort für den Neubau gefunden werden

Auf Nachfrage von Gerhard Brock (FWV) erklärte Kommandant Markus König die sinnvollste Vorgehensweise. Bevor Förderanträge gestellt werden könnten, müsse ein Grundstück und ein Raumkonzept feststehen. Deshalb sollte noch in diesem Jahr ein Ort für den Neubau gefunden werden.

Im kommenden Jahr könnten Zuschüsse beantragt und 2024 könnte gebaut werden. Kosteneinsparungen würden einen eingeschossigen Bau ermöglichen, für den man aber viel Platz bräuchte. Es gebe „einen enormen Bedarf an Funktionsräumen“.

Im bisherigen Feuerwehrhaus gibt es keine abgeschlossene Einsatzzentrale. Feuerwehrleute auf dem Weg zur Umkleide und zurück stören die Kommunikation mit der Leitstelle. Es gibt keine separate Umkleide für bislang zwei Frauen in der Wehr, keinen Raum für die Kinder- und Jugendfeuerwehr und keine Möglichkeit, die Dieselabgase der vier Fahrzeuge abzusaugen. Ankommende Einsatzkräfte müssen den Ausfahrtsweg der Fahrzeuge kreuzen und auch an anderen Stellen besteht für sie eine erhöhte Unfallgefahr.

Gemeinderat erklärt neues Feuerwehrhaus zur Priorität 1

Im jetzt verabschiedeten Feuerwehrbedarfsplan bis 2026 weist Kommandant Markus König auch den Bedarf für ein Hubrettungsfahrzeug nach. Die Wartezeit auf die Drehleiter aus Achern liege bei 15 bis 17 Minuten und die Rettung von Menschen über tragbare Leitern sei risikoreich. Die Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs wäre ausreichend. Weil der Gemeinderat das neue Feuerwehrhaus einstimmig zur Priorität 1 erklärte, muss diese Investition voraussichtlich warten.

32 Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr 2021, darunter auch die erfolgreiche Brandbekämpfung im historischen Gasthaus Sonne in der Ortsmitte. 13 Mal wurden sie angefordert, um Menschen durch technische Hilfeleistungen zu retten. Auch zu Freizeitunfällen, etwa „Gleitschirmflieger im Baum“, wird sie zunehmend gerufen. In Sasbachwalden gibt es allein 85 Ferienwohnungen, Pensionen und Hotels mit rund 1.000 Gästebetten.