Bürgermeisterin im Interview

Talmühle bis „Dinnerjumping“: Wie steht es um die Zukunft der Gastronomie-Szene in Sasbachwalden?

In der Gastronomie-Szene in Sasbachwalden tut sich viel: Die Talmühle ist verkauft, das Gasthaus Sonne wird saniert und für das „Dinnerjumping“ könnte Ersatz in Sicht sein. Bürgermeisterin Sonja Schuchter erklärt, wohin es mit der Branche gehen wird.