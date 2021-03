Ein 45-Jähriger Mann hat am Samstagmittag in Sasbachwalden eine Bruchlandung mit seinem Gleitschirm hingelegt. Zuvor hatte er die Kontrolle über den Schirm verloren hatte. Der Pilot blieb dabei unverletzt, am Fluggerät entstand ein Sachschaden von knapp 2.000 Euro.

Der Pilot eines Gleitschirms hat am Sonntagnachmittag in Sasbachwalden die Kontrolle über sein Fluggerät verloren und ist damit in einem Baum gelandet. Wie die Polizei mitteilt, blieb der 45-Jährige Bruchpilot bei seiner Landung gegen 12.20 Uhr im Gemeindewald unverletzt. Am Gleitschirm entstand jedoch ein Sachschaden von knapp 2.000 Euro.

Da die misslungene Landung in einer Höhe von etwa 20 Metern endete, waren neben dem vorsorglich verständigten Rettungsdienst auch die Bergwacht und die Feuerwehr im Einsatz. Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch leiteten die Einsatzmaßnahmen vor Ort.