Haushaltsgeräte in Sasbachwalden lösen Brand aus

Aus bislang ungeklärten Gründen haben Haushaltsgeräte unter dem Carport einer Wohnung in Sasbachwalden Feuer gefangen und einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro verursacht.

Am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr sowie des Polizeireviers Achern/Oberkirch zu einem Brand in die Straße Terrassenpark in Sasbachwalden im Ortenaukreis gerufen. Wie die Polizei mitteilte, brannten bei einer Wohnung unter einem Carport zwei Waschmaschinen und eine Mikrowelle.

Das Feuer konnte durch den anwesenden Hausmeister und einen Zeugen gelöscht werden. Beide Personen erlitten dabei leichte Rauchgasvergiftungen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.