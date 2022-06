Am Montagnachmittag ist in einem Gebäude in Sasbachwalden ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist aktuell noch im Einsatz.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, wurde der Brand in einem Haus „Am Hohenacker“ in Sasbachwalden um 15.40 Uhr gemeldet. Noch ist nicht sicher, ob dabei Menschen verletzt wurden. Unklar ist bislang auch, wie es zum Ausbruch des Feuers kam. Derzeit bestehe keine Gefahr für andere Gebäude, so die Polizei weiter.

Die Feuerwehr ist aktuell noch im Einsatz. Deswegen ist die Zufahrt zur Straße „Am Hohenacker“ gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.