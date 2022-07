Das beliebte Dinner-Jumping lebt wieder auf. Drei junge Wirte aus Sasbachwalden tun sich zusammen und bieten ab Mitte Juli immer freitags ein neues Dinner-Jumping am Berg an. Beteiligt sind das Gasthaus Bischenberg, das Restaurant Spinnerhof und die Wilderer Stube, die alle auf rund 500 Metern Höhe über Sasbachwalden nahe beieinander liegen.

Ende 2021 hatte die Gemeinde Sasbachwalden das Aus für das bisherige Dinner-Jumping bekannt gegeben. Es war 1990 gestartet und hatte sich sehr erfolgreich entwickelt. An einem Abend konnten Pärchen oder Gruppen in vier Restaurants des Fachwerkdorfs vier Gänge einnehmen und dazwischen von Gasthaus zu Gasthaus spazieren.

Nach der Schließung der Gasthäuser Sonne und Talmühle war das aber nicht mehr möglich. Zuletzt zahlte die Gemeinde das Geld für bereits erworbene Gutscheine zurück.

Was nun startet, ist davon unabhängig und neu: Die drei Wirte der Höhenortsteile Bischenberg und Hörchenberg ermöglichen Familien, Cliquen, Gruppen und Pärchen ein Dinner-Jumping am Berg. Auf Anregung der Gemeinde hatten sich Dominique Petermann vom Gasthaus Bischenberg, Roland Spinner vom Spinnerhof und Mike Huck von der Wilderer Stube zusammengesetzt.

Tanja Petermann vom Gasthaus Bischenberg erklärte sich bereit, die Events zu koordinieren. „Sie sollen einmal pro Woche freitags für bis zu 20 Personen stattfinden“, erklärt sie: „Wir wollen sehen, ob es gut ankommt.“ Die Premiere sei für den 15. Juli geplant.

Kurze Wege zwischen den Lokalen

Als Pluspunkte für den geselligen Restaurantwechsel am Berg nennt Tanja Petermann die kurzen Wege zwischen den drei Lokalen. In wenigen Minuten könne man zu Fuß von einem zum anderen Haus gelangen und dabei die Aussicht ins Tal genießen. Alle drei Häuser bieten ihren Gästen Übernachtungsmöglichkeiten und Parkplätze an. Das kulinarische Erlebnis in der Gruppe oder auch zu zweit soll bis zu vier Stunden dauern.

Auftakt für das dreigängige Menü mit Ortswechsel werde jeweils in der Wilderer Stube sein, die für die angemeldeten Dinner-Jumping-Teilnehmer einen Aperitif und zwei Vorspeisen zur Auswahl anbieten werde, so Tanja Petermann. Hauptgang und Dessert gebe es dann in den anderen beiden Gasthäusern.

Was sie essen möchten, könnten die Gäste aus zwei bis drei Varianten aussuchen, erklärt die Organisatorin. Dabei könne man auch auf Menschen eingehen, die fleischlos und glutenfrei essen.

„Wir freuen uns sehr, dass es dieses neue Angebot in Sasbachwalden gibt – insbesondere, da das Dinner-Jumping im Dorf durch den Wegfall der ,Sonne’ und der ,Talmühle’ nicht mehr im ursprünglichen Rahmen durchgeführt werden konnte“, teilt Bürgermeisterin Sonja Schuchter (CDU) mit.

Teilnahme nur nach Anmeldung möglich

Eine Verrechnung alter Gutscheine mit dem neuen Dinner Jumping am Berg sei nicht möglich. Die Gemeinde werde die drei beteiligten Betriebe in der Werbung unterstützen.

Anmeldungen für das neue Dinner Jumping nimmt das Gasthaus Bischenberg unter der Telefonnummer (0176) 61283414 entgegen. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Buchung und Bezahlung möglich.