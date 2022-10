Mann in Sasbachwalden mit Lanze und Messer bedroht

Am Montag hat es in Sasbachwalden einen Polizeieinsatz wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben. Einer der beiden wurde mit einem Messer und einer Lanze bedroht.

Am Montag löste eine Auseinandersetzung zwischen zwei sich bekannten Männern einen Polizeieinsatz in Sasbachwalden aus. Ein Mittfünfziger, der seinen Widersacher bereits am Morgen mit einem Messer sowie einer Lanze bedroht und überdies Pfefferspray gegen ihn eingesetzt haben soll, konnte kurz vor 19 Uhr von Beamten der Polizeihundeführerstaffel angetroffen werden. Das schreibt die Polizei in einer Pressemeldung.

Der Mann habe sich hierbei wenig kooperativ gezeigt und sich mehrfach den Anweisungen der Beamten widersetzt, sodass neben Pfefferspray auch ein Polizeihund zum Einsatz gekommen sei. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte sowohl das zuvor von ihm eingesetzte Pfefferspray, als auch eine Art Spieß mit mehrere Metallspitzen aufgefunden werden, so die Polizei weiter.

Der durch den Polizeihund leicht verletzte Mann wurde er mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Ihn erwartet eine Strafanzeige.