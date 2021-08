Zurückgelassener Müll von Wanderern sorgt für Ärger in Orten wie Sasbachwalden oder Seebach. Die Tourismusgemeinden kämpfen nun mit Arbeitszeit und Plakat-Aktionen gegen die Gedankenlosigkeit an.

Leere Flaschen, alte Masken, Verpackungsmaterial, manchmal sogar Hausmüll, Sperrmüll oder Schrott: Die Mitarbeiter der Ferienorte in der Region kämpfen gegen den Müll, den Menschen in der Natur hinterlassen. In Sasbachwalden ist deshalb eine weitere Plakataktion angelaufen – zusätzlich zu den Plakaten, die die Nationalparkregion Schwarzwald verteilt hat.

„Haben Sie etwas vergessen?“ steht da einfach und das auch noch in Englisch: „Did your forget something?” Dazu sind Wanderer zu sehen und ein Haufen Abfall.

Wenig Text und eine klare Bildersprache hält Sasbachwaldens Bürgermeisterin Sonja Schuchter (CDU) für notwendig. Die Plakate der Nationalparkregion erreichen ihres Erachtens nicht alle, die ihren Müll achtlos wegwerfen: „Weil es zu viel Text ist und deshalb nicht gelesen wird.“