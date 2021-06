Hubschrauber im Einsatz

Pedelec-Fahrerin in Sasbachwalden verletzt sich schwer bei Sturz

Bei Sasbachwalden ist eine 48 Jahre alte Pedelec-Fahrerin am Donnerstagnachmittag gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte anschließend in ein Krankenhaus in Offenburg.