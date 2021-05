Der Kindergarten St. Elisabeth in Sasbachwalden bekommt einen Anbau. Bis der fertig ist, wird eine Kleinkindgruppe an anderer Stelle betreut – im Rathaus über dem Amtszimmer der Bürgermeisterin.

Einen Kindergarten hat die Verwaltung im Sasbachwaldener Rathaus. Zweijährige Kinder werden seit Februar 2020 im Sozialraum und im Reservebüro im Obergeschoss betreut.

Bürgermeisterin Sonja Schuchter (CDU) hat nicht bereut, dass sie zwei Räume für den zu klein gewordenen Kindergarten zur Verfügung gestellt hat – obwohl sie die Aktivitäten der Kleinen direkt über ihr täglich mitbekommt. „Es sind sympathische Geräusche, die der Boden da überträgt“, sagt die Rathauschefin.

Für verhältnismäßig wenig Geld habe man den Kindergarten St. Elisabeth neben dem Rathaus um eine Kleinkindgruppe mit zwölf Plätzen erweitern können. Der Einbau einer Tür zwischen den beiden Räumen, abschließbare Fenster, ein kindgerechter Handlauf im Treppenhaus, eine Schwingtür in Kleinkindgröße und Treppchen für Toilette und Waschtisch kosteten rund 10.000 Euro.

Kindergarten-Gruppe im Rathaus in Sasbachwalden: Keine Besuche wegen Corona

„Die Stufen hoch- und runterzusteigen, das ist am Anfang langwierig“, sagt Erzieherin Sabine Timm. Aber es fordere die Grobmotorik der zweijährigen Jungen und Mädchen. Wenn sie den Außenspielbereich des Kindergartens hinter dem Rathaus ansteuern, empfiehlt es sich nicht, etwas oben zu vergessen. Die Lage der Außengruppe hat aber auch Vorteile. Die gute Aussicht vom großen Rathausfenster zum Beispiel: „Die Kinder warten hier manchmal, bis sie ihre Eltern sehen“, sagt die Erzieherin.

Im großen Spielzimmer mit Maltisch, rotem Sofa, Werkzeugtisch und Kinderküche stehen noch die Schränke der Gemeindeverwaltung. Aber die untersten Fächer gehören den Kleinen. Hier können sie ihre Spielsachen ein- und ausräumen. Im ehemaligen Sozialraum der Rathausmitarbeiter wird jetzt geschlafen, geklettert und geturnt. Auf dem Flur können die Kinder Bobbycar fahren und durch die Verbindungstüren lässt es sich prima im Kreis herumrennen.

Die Bürgermeisterin ihres Dorfes und die anderen arbeitenden Menschen im Rathaus sehen die Kinder nur zufällig durch die Glastür zum Treppenhaus. Wegen Corona vermeidet man gegenseitige Besuche. Eine offizielle Eröffnungsfeier der Räume hat wegen der Pandemie nicht stattfinden können. Sie mussten sogar kurz nach dem Start im Februar 2020 von März bis Mai erst mal wieder geschlossen werden.

Kindergarten in Sasbachwalden wird bis Mitte 2022 vergrößert

Das Provisorium soll enden, wenn der Anbau an den Kindergarten fertig ist. Bisher stehen allerdings nur die Baupläne und die Finanzierung. „Bis Mitte 2022 wird das noch so laufen“, schätzt die Bürgermeisterin. Die Investition von 1,4 Millionen Euro in zwei neue Gruppenräume, 270 Quadratmeter mehr Fläche und einige Umbauten werde 25 bis 30 zusätzliche Betreuungsplätze im Kindergarten St. Elisabeth ermöglichen.

„Die Außengruppe im Rathaus ist eine super Lösung, die die Situation entspannt hat“, freut sich die Leiterin der Einrichtung, Hannelore Steimle. Ihre Warteliste auf einen Kindergartenplatz war zeitweise auf 17 Kinder angewachsen. Zur Zeit sei sie leer, doch gegen Ende des Jahres werden dann wieder sieben Familien auf einen Platz warten.