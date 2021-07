Der Parkplatz des Hotels Talmühle mitten in Sasbachwalden ist voll wie an jedem beliebigen Samstag. Vom 911er Porsche bis zum rostigen Suzuki Swift stehen sie dicht an dicht. Ein Anblick, den es bald nicht mehr geben wird.

Gutbert Fallert, dessen Küche bis 2019 mehr als 40 Jahre lang mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet war, wird im September zum letzten Mal den Schlüssel herumdrehen.

Die Talmühle verschwindet vom Markt, was danach kommt, ist offen. Es ist nicht das erste Haus der gehobenen regionalen Gastlichkeit in der Region, das die Segel streicht.