28-Jährige übersieht Blinker und kollidiert mit Anhänger in Sasbachwalden

Eine 28-Jährige hat am Donnerstag einen Unfall in Sasbachwalden durch Übersehen eines Blinkers verursacht. Verletzt wurde niemand.

Eine 28-Jährige hat am Donnerstag gegen 8.30 einen Unfall an der Einmündung der Straße Brandrüttel zur L86 in Sasbachwalden durch Übersehen eines Blinkers verursacht.

Übersehen des Blinkers führte zur Kollision

Nach Angaben der Polizei nahm die Frau das Blinkzeichen des voranfahrenden lingsabbiegenden Sattelschleppers nicht wahr und setzte zum Überholmanöver an. Hierdurch kam es zu einer Kollision mit dem Anhänger des Lkws.

Verletzt wurde niemand. Ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro entstand bei dem Unfall.