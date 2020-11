Es ist fast schon eine Überdosis Idyll. Herbstlich goldene Weinreben säumen den Weg. Rechts ab am Ortsausgang von Sasbachwalden, und dann immer der Nase nach. Hier wohnt das Touristenglück. Wenn man aus der Brennküche von Herbert Fallert tritt, öffnet sich über Rebterrassen hinweg der Blick ins weite Tal. An guten Tagen kann man sehen, wie sich 60 Kilometer weiter in der Pfalz die Windräder drehen.

Am Hof vorbei laufen schwatzend die Wanderer an diesem herrlichen Herbstmorgen. Wollte man einen Werbefilm für die Region drehen, hier könnte man anfangen. Und Herbert Fallert wäre der Hauptdarsteller. 83 Jahre alt, schlohweißes Haar, und im Arbeitskittel turnt er herum, als wäre er gerade mal 35.