Herbert Decker öffnet die Tür zur Weinstube und schaltet das Licht ein. Ab und zu leuchtet seine Smartwatch am Handgelenk auf. Der 62-jährige Besitzer des Hotel Engel in Sasbachwalden nimmt Platz an einem Tisch in seiner Gaststube.

Er sitzt sehr gerade, die weiße Kochjacke ist akkurat gebügelt. Ein Mann, der aussieht, also ob er stets Herr der Lage sei. Doch das Leben hat ihn schon hart auf die Probe gestellt. Decker steht immer wieder auf.