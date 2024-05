Sarah Sutter und Rouven Corthum von der Winzergenossenschaft Alde Gott in Sasbachwalden gehen neue Wege. In der neuen Podcast-Serie „Zwei Flaschen“ geben sie Einblicke und Ausblicke.

Zum Wohl! Bling! Sarah Sutter und Rouven Corthum stoßen an mit einem „Einblick“-Spätburgunder Kabinett trocken. „Es ist ein absoluter Klassiker für den Alde Gott“, erklärt der junge Weinfachmann. „Ein leichter, unkomplizierter Spätburgunder, der einfach Spaß machen soll.“

Podcast thematisiert Weine und Edelbrände

Die „Zwei Flaschen“ Sarah Sutter und Rouven Corthum haben hörbar Spaß an diesem Gespräch über Weine und Edelbrände, die bei ihrem Arbeitgeber, der Genossenschaft Alde Gott Winzer Schwarzwald produziert werden. Als Team „Sarah und Rouven“ haben sich die beiden zur Aufgabe gemacht, in einem Podcast mit dem witzigen Titel „Zwei Flaschen“ über Themen rund um die Traube, die Arbeit in den Reben und im Keller zu sprechen.

„Podcasts“ sind gesprochene Informationen, die im Internet zu finden und zu hören sind. Solche Audio-Dateien sind kostenlos, können abonniert werden und sind sehr aktuell. „Ich höre privat auch Podcasts“, sagt der Weinküfer und Weinbautechniker Rouven Corthum, der in der Winzergenossenschaft für das Qualitätsmanagement und für die Weinbauberatung draußen in den Reben zuständig ist. Jetzt zeigt er als wortgewandter Sprecher nochmal ganz andere Qualitäten.

Seine nicht minder eloquente Gesprächspartnerin ist Sarah Sutter, die nah dran ist am Podcast-Thema. Sutter hat Betriebswirtschaft studiert und betreut den Auftritt des Alde Gott in den sozialen Medien. „Gemeinsam sind wir auf die Idee gekommen, einen nächsten Schritt zu gehen und einen Podcast zu entwickeln“, sagt sie.

Experte erklärt im Podcast alles rund um den Weinbau

Als Weinbauexperte möchte Rouven Corthum gerne die Weine und Edelbrände, den Entstehungsprozess und die Produktionsbedingungen erklären. „Viele Weinbaubetriebe nutzen Instagram. Dort kann ich zwar emotionale Bilder und kurze Filmsequenzen zeigen, aber nichts erläutern“, sagt er. Die Fragestellungen seien oft komplex. Um sie zu erklären, gelte es, den Weinbau in Bezug zu setzen zu gesellschaftlichen Prozessen und Umweltbedingungen. „Es gibt immer Gründe und auch Hürden, warum wir etwas machen oder nicht machen. Diese will ich gerne verständlich und dabei unterhaltsam darstellen.“ Auch Aktuelles, wie die eben erlebte Frostperiode und ihre Auswirkungen, könnte in einem Podcast aufgegriffen werden.

Also reifte die Idee, Alde-Gott-Hörgeschichten zu produzieren. Die alteingesessene Winzergenossenschaft betritt damit Neuland. Corthum und Sutter hatten im Vorfeld recherchiert. Demnach gib es bisher kein Weingut und keine Winzergenossenschaft, die einen Podcast macht, zumindest nicht im Badischen. „Wir sind die Ersten und wir sind das gerne.“ Nachdem die Podcast-Idee in der Geschäftsleitung auf offene Ohren stieß, haben sich die beiden erst einmal schlau gemacht. Sarah Sutter belegt ein Seminar, um die Rahmenbedingungen für einen guten Beitrag abzuklären.

Mittlerweile gibt es bereits drei Folgen

Parallel machen sie sich zusammen mit Kolleginnen und Kollegen Gedanken über mögliche Themen und Zielgruppen. Mittlerweile gibt es bereits drei Folgen. Jeden ersten oder zweiten Donnerstag des Monats, „je nach Produktionszeit“ erscheinen die Hörbeiträge.

Ende vergangenen Jahres ging die erste Folge der Zwei-Flaschen-Serie auf Sendung. Sarah und Rouven stellen ihre Winzergenossenschaft vor, sich selbst und die Idee des Podcasts. Und sie stoßen mit dem erwähnten „Einblick“-Spätburgunder Kabinett trocken an. Je nach Thema werden die „Zwei Flaschen“ auch um eine Dritte erweitert. Schon in der zweiten Auflage ist Uwe Lehmann mit dabei, der im Alde Gott die Produktion der Edelbrände verantwortet. In der dritten Folge stehen Frühlings- und Sommerweine mitsamt kulinarischen Empfehlungen im Mittelpunkt.

„Wir probieren uns noch aus, aber das Grundkonzept steht“, sagt Sarah Sutter. „In der vierten Folge sprechen wir über unsere Weinbar und die Dachterrasse. Wir beschreiben den einzigartigen Ausblick auf die Weinberge und die Blickachse von der Hornisgrinde bis in die Vogesen.“

Bisherige Folgen bereits mehr als 500-mal heruntergeladen

Über 500-mal wurden die bisherigen Folgen jeweils heruntergeladen, in Deutschland, in ganz Europa und auch in Südamerika, USA und Südost-Asien. Darüber hinaus gibt es viel persönliches Feedback. „Wir reden badisch und wollen authentisch rüberkommen“, sind sich die beiden einig. Offensichtlich ist ihnen das vom Fleck weg gelungen. Zur Genossenschaft Alde Gott gehören 300 Winzer aus Sasbachwalden, Ottersweier, Neusatz, Oberachern, Obersasbach und Lauf.