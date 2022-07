Schaden von 2.500 Euro hinterlassen: Fahrer flieht nach Kollision in Ettenheim

Ein Unbekannter hat am Donnerstag auf einem Parkplatz in Ettenheim einen geparkten Audi demoliert ohne sich um eine Schadensregulierung zu k

Ein silbernes Auto der Marke Audi ist am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Otto-Stoelcher-Straße in Ettenheim beschädigt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Auto zwischen 13.50 und 14.15 Uhr abgestellt.

Der Unbekannte sei wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Stoßstange des Audis gefahren. Er richtete einen Schaden von knapp 2.500 Euro an und flüchtete von der Unfallstelle.

Die Polizei in Ettenheim bittet um Zeugenhinweise.