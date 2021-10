Schlägerei nach misslungenem Flirtversuch in Wolfach

Nachdem ein Mann am Dienstagmittag bei einem Flirtversuch scheiterte, ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen ihm und einem 38-jährigen Passanten gekommen.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Dienstagmittag in der Bahnhofstraße in Wolfach gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll ein Mann gegen 14.15 Uhr einen 38-Jährigen angegriffen haben.

Der Tat soll ein misslungener Flirtversuch des Täters an einer 18-Jährigen vorangegangen sein, die er daraufhin beleidigte. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Schlägerei mit dem Passanten, wobei auch ein Stein geflogen sein soll. Die genauen Hintergründe, die zu dem Vorfall führten, sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.