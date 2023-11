Eine 46-Jährige hat am Montagnachmittag in einem Getränkemarkt zwei Flaschen Whiskey eingesteckt, ohne diese zu bezahlen.

Nach einem offenbaren räuberischen Diebstahl am Montagnachmittag in einem Getränkemarkt in der Saint-Denis-Straße in Schutterwald, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, soll eine 46-Jährige kurz vor 16 Uhr zunächst zwei Flaschen Whiskey eingesteckt und diese beim Passieren der Kasse nicht bezahlt haben.

Frau verletzt Zeugin leicht

Darauf angesprochen, setzte sich die Tatverdächtige gegenüber einer Zeugin, die sie aufhalten wollte, so zur Wehr, dass Letztere dabei leicht verletzt worden sein soll.