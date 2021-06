Nach Vermisstensuche in Schutterwald: Leiche aus Baggersee geborgen

Am Mittwochabend ist ein Mann im Ortenaukreis nach dem Baden am Baggersee Schutterwald vermisst worden. Bei der fortgesetzten Suche am Donnerstag fanden die Einsatzkräfte im See einen männlichen Leichnam.

In rund sieben Meter Tiefe

Nach dem Verschwinden eines 59-jährigen Mannes am Mittwochabend beim Baggersee in Schutterwald wurde die Suche nach der Person am Donnerstag fortgeführt. Das teilte die Polizei mit.

Das Gewässer wurde erneut systematisch mit Polizeitauchern und Booten abgesucht.

Nach mehreren Stunden der Suche konnten die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr einen im Wasser befindlichen männlichen Leichnam aus rund sieben Metern Tiefe aus dem See bergen. Die weiteren Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei dauern an.

Am Mittwochabend war ein Mann in dem Baggersee als vermisst gemeldet worden. Nach Auskunft von Freunden ging der 59-Jährige ins Wasser und war plötzlich verschwunden.