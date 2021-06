Widerrechtlich gefährlicher Abfall entsorgt, Zeugen gesucht

Widerrechtlich entsorgter, gefährlicher Abfall in einem Waldstück zwischen Schutterwald und Neuried-Müllen (Richtung Modellflugplatz) hat zur Einleitung eines Strafverfahrens durch die Beamten des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt geführt. Dies teilt die Polizei Offenburg mit. Ein Zeuge hatte dort am Donnerstagabend mehrere Kanister und andere Behältnisse mit flüssigen Substanzen bei einem Spaziergang vorgefunden. Aufgrund der Verwitterungsanzeichen wird davon ausgegangen, dass der Müll schon vor mehreren Wochen illegal entsorgt wurde. Aus den Behältnissen, die sich in einem Karton befanden, sind nach bisherigen Feststellungen keine Flüssigkeiten ausgetreten. Wegen der Menge und des Gewichts ist davon auszugehen, dass der Abfall mit einem Fahrzeug transportiert wurde. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Schutterwald wurden die Behältnisse einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach Hinweisgebern, die entweder verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang beobachtet haben. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0781 212 200.