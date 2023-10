Einbruchsserie in Schwanau: Diebe brechen mehrere Sportheime auf

Eine Einbruchsserie in Sportheime und eine Sporthalle hat sich zwischen dem 12. und 17. Oktober in Schwanau-Meißenheim im Ortenaukreis ereignet. Die Polizei teilte mit, dass Einbrecher die Tür eines Tennisclubs in der Mühlstraße in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam öffneten.

Die Einbrecher verursachten 15.000 Euro Sachschaden für wenig Diebesgut

Von dort aus versuchten sie mehrfach in die Räume der angrenzenden Vereinsgaststätte einzudringen. Schließlich schlugen sie die Fensterscheibe ein und stahlen einen geringen Geldbetrag. Der Sachschaden beträgt laut Schätzung der Polizei etwa 15.000 Euro.

In der darauffolgenden Nacht versuchten vermutlich der oder die gleichen Täter in die Gemeindesporthalle in Meißenheim einzudringen. Die massive Metalltüre hielt dem Angriff stand, nahm jedoch erheblichen Schaden, den die Polizei mit etwa 3.000 Euro beziffert.

Im Zusammenhang mit diesen Vorfällen überprüfte die Polizei weitere Sportstätten und Vereinsheime auf Einbrüche. Dabei kam zutage, dass in einem Fußballvereinsheim in Meißenheim ebenfalls Einbrecher am Werk gewesen waren. Einen Diebstahl konnte die Polizei dort aber bisher nicht erkennen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter (0 78 24) 6 62 99 10 zu melden.