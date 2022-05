Schwanau hat einen Bürgermeister gewählt, der gar nicht wollte

Neun Männer und eine Frau standen am Sonntag in Schwanau zur Wahl. Und obgleich entgegen allen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit ein Bewerber gleich im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit auf sich vereinen konnte, so hat der Ort doch keinen neuen Rathauschef. Jetzt müssen die Schwanauer eine neue Bürgermeisterwahl organisieren. Sie hatten, wie am Dienstag berichtet, einen Mann gewählt, der schon im Vorfeld angekündigt hatte, für das Amt nicht zur Verfügung zu stehen.

Die 7.200-Einwohner-Gemeinde braucht einen neuen Rathauschef, weil der alte, der CDU-Politiker Wolfgang Brucker, zum Direktor des Regionalverbands Südlicher Oberrhein gewählt wurde. Er folgt dort seinerseits auf Christian Dusch, der bekanntlich zum neuen Rastatter Landrat bestimmt wurde.

Elf Männer und Frauen hatten sich um das Amt in Schwanau beworben, nachdem ein lokaler Radiosender darauf hingewiesen hatte, dass auch drei Wochen nach Beginn der Bewerbungsfrist noch kein Interessent im Rathaus angeklopft hatte. Das rief eine Schar von Kandidatinnen und Kandidaten auf den Plan. Nicht alle, so berichtete die in Lahr erscheinende Badische Zeitung, allerdings ausgestattet mit den erforderlichen Vorkenntnissen für das nicht ganz einfache Amt.

Jetzt muss die Bürgermeisterwahl in Schwanau neu aufgerollt werden

Das kann man über Alexander Schindler freilich nicht sagen. Der Leiter des Naturzentrums in Rust gilt als verwaltungserfahren. Am 1. Mai allerdings teilte er mit, dass er aus gesundheitlichen Gründen von seiner Kandidatur wieder zurücktreten müsse. Die Schwanauer ignorierten dies und sprachen dem 43-Jährigen am Sonntag mit 58 Prozent der Stimmen das Vertrauen aus. An zweiter Stelle landete der aus Sasbachwalden stammende Bewerber Cüneyt Kilic mit knapp unter zehn Prozent der gültigen Stimmen, die weiteren Bewerber lagen deutlich abgeschlagen.

Am späten Montagabend dann erklärte Schindler in einer Pressemitteilung den Amtsverzicht. Für die Schwanauer heißt dies: Da ein Kandidat gewählt wurde, kann nicht einfach in 14 Tagen ein zweiter Urnengang stattfinden, wie ansonsten üblich, wenn im ersten Wahlgang niemand die absolute Mehrheit erreicht. Die Wahl muss neu aufgerollt werden, mit einem Termin, so spekulierte man in der südlichen Ortenau, nach den Sommerferien, vielleicht im August.

„Im Ortenaukreis gab es so einen Fall noch nie“, erklärt Kai Hockenjos, Sprecher des Landratsamts. Auch im Regierungsbezirk Freiburg dürfte diese Wahl einmalig sein, heißt es weiter. „Unsere Kommunalamtsleiterin hatte Kontakt mit dem Regierungspräsidium und auch dort war ein solcher Fall nicht bekannt.“

Schindler trat aus gesundheitlichen Gründen zurück

Schindler hat am späten Montagabend gegenüber der Gemeinde Schwanau erklärt, dass er die Wahl zum Bürgermeister aus Krankheitsgründen nicht annimmt. In einer Mitteilung erläutert er die Gründe für seine Absage: „Stand heute gehe ich davon aus, dass meine Gesundheit und Leistungsfähigkeit wieder vollständig zurückkehren wird.

Es ist andererseits aber auch klar, dass der Genesungsprozess noch einige, vielleicht auch längere Zeit in Anspruch nehmen wird. Aus diesem Grund kann ich die Wahl zum Bürgermeister der Gemeinde Schwanau leider nicht annehmen und habe die Gemeinde Schwanau über meine Entscheidung bereits in Kenntnis gesetzt.“

Über den neuen Wahltermin entscheidet der Gemeinderat voraussichtlich am 30. Mai.