Schwerer Motorradunfall in Steinach

Nach einem schweren Motorradunfall am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der K5356 schwebt ein 57-jähriger Motorradfahrer in Lebensgefahr.

Zu dem Unfall am Ortsende Steinach in Richtung Biberach kam es, weil ein von der B33 kommender, 24-jähriger Autofahrer beim Einfahren in die Kreisstraße den bevorrechtigten Motorradfahrer übersehen hat, so die Polizei in einer Pressemeldung.

In der Folge des seitlichen Aufpralls wurde der Motorradfahrer nach links auf die Gegenfahrbahn abgewiesen, wo er nahezu frontal auf einen entgegenkommenden Pkw prallte. Anschließend stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn.

Durch den Aufprall erlitt er lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Freiburg geflogen.

Während die Schäden an dem Auto vergleichsweise gering waren, entstand an dem Motorrad Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Zur endgültigen Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet.

Die K5356 war während der Unfallaufnahme für drei Stunden gesperrt.