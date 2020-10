60-Jährige bei Baumfällarbeiten in Seebach getötet

Bei Baumfällarbeiten ist in Seebach eine 60 Jahre alte Frau gestorben. Die Ursache soll eine Verkettung unglücklicher Umstände gewesen sein.

Unfall am Montag

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall ist es am Montagmittag in einem Waldstück bei Seebach gekommen. Der Unfall geschah unter besonders tragischen Umständen. Ein gefällter Baum riss einen anderen mit, der dann zu dem schweren Unfall führte, heißt es in einer Polizeimitteilung.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 12 Uhr. Eine 60 Jahre alte Frau wurde bei den Fällarbeiten von einem herabstürzenden Baum getroffen. Ein Arzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Rettungsmaßnahmen wurden durch die Bergwacht unterstützt.