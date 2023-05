Am Donnerstagnachmittag ist in Seebach ein 71 Jahre alter Pedelec-Fahrer gestorben. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

In Seebach ist am Donnerstag ein Pedelec-Fahrer gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit. Demnach war der 71-Jährige gegen 16.30 Uhr in der Allerheiligenstraße allein beteiligt gestürzt und trotz medizinischer Hilfe am Unfallort gestorben.

Nach offiziellen Angaben ist eine medizinische Ursache sehr wahrscheinlich. Während des Einsatzes war ein Rettungshubschrauber im Einsatz und die Kreisstraße gesperrt.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war der 71-Jährige zwischen Allerheiligen und Ruhestein unterwegs gewesen.