Berglauf in Seebach: Skifahren geht auch ganz ohne Schnee

Bergab werden die Knie gebeugt, die Stöcke links und rechts an den Körper geklemmt - nur flitzt dieser windschnittige Abfahrtsläufer mit seinen Skiern nicht etwa über Schnee, sondern die blanke Straße hinunter, und zwar mit Rollen unter den Füßen. Rollskilaufen war einst nur eine Trainingsform für Wintersportler im Sommer, inzwischen gibt es aber längst eigene Wettkämpfe.

Die Deutschen Meisterschaften in dieser „Nischensportart“ hätten nun eigentlich wieder in Seebach stattfinden sollen, wo sich sonst bei dieser Gelegenheit um die 400 Beteiligte vom Sportler bis zum Betreuer tummeln: Corona-bedingt fiel die große Veranstaltung flach - einzig die Schüler durften im kleineren Rahmen am Samstag beim Berglauf an den Start gehen.

Training, um auch im Sommer „dranzubleiben“

Schon in ihrer Kindheit hätte die Generation ihres Vaters Rollski, also eine Art Stange mit zwei Rollen, auf der ein Schuh befestigt wird, als Ski-Training genutzt, um auch im Sommer „dranzubleiben“; mit der Zeit habe es dann auch dafür Wettkämpfe gegeben, erinnert sich Mathilde Bäuerle, Trainerin im Skiclub Seebach, der den Lauf zum achten Mal veranstaltet.