Klimawandel-Forschung im Schwarzwald

Das Projekt „Phänowatch“: Mit einer App kann jeder Besucher im Nationalpark Schwarzwald zum Klimaforscher werden

Wie wirkt sich der Klimawandel in der Region aus? Das will der Nationalpark Schwarzwald mit dem Projekt „Phänowatch“ herausfinden. Dafür braucht es die Hilfe von Bürgern, die die Augen nach Tieren und Pflanzen offen halten und so selbst zu Forschern werden.