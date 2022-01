Über 50 Knöllchen für Falschparker entlang der Schwarzwaldhochstraße

Alle Appelle haben nicht gefruchtet: Am Dreikönigstag kam es an der Schwarzwaldhochstraße, vor allem im Bereich des Mummelsees, wieder zu massiven Verkehrsverstößen vor allem durch Falschparker. Die Polizei notierte nach eigenen Angaben allein im Bereich des Ortenaukreises mehr als 50 falsch und behindernd parkende Fahrzeuge.

Es hätten sich immer wieder Rückstaus gebildet, so ein Polizeisprecher am Freitag. Zudem sei es auch wieder zu erheblichen Behinderungen für die Buslinien des öffentlichen Nahverkehrs gekommen.

Vor allem am frühen Nachmittag hatten die Beamten des Polizeireviers Achern alle Hände voll zu tun, die Parkverstöße im gesamten Bereich zwischen Unterstmatt und Seibelseckle zu registrieren.

Die Betroffenen müssten nun mit der Einleitung eines entsprechenden Verfahrens rechnen. Die Polizei beschreibt die Verkehrssituation rund um den Mummelsee als „sehr lebhaft“.

Andrang ist auch vom Wetter abhängig

In der Vergangenheit war es an Feiertagen und Wochenenden immer wieder zum Verkehrschaos in diesem Bereich gekommen, teilweise mussten die Zufahrten gesperrt werden – beispielsweise am 6. Januar vergangenen Jahres, als bereits am Vormittag zehn Straßen zugleich dicht gemacht werden mussten.

Der Run auf die Schwarzwaldhochstraße ist gewöhnlich auch vom Wetter abhängig. Das dürfte am Donnerstag eine weitere Zuspitzung der Lage verhindert haben: Ein kalter, aber streckenweise sonniger, Nachmittag in der Rheinebene erwies sich als angenehmer Kontrast zu den sonst oft tagelang herrschenden Inversionswetterlagen mit dicker Nebelsuppe in den Tälern. Zudem waren die Skilifte im Höhengebiet mangels Schnee nicht in Betrieb.