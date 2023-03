Knappe Entscheidung

Frauen dürfen in Freudenstadts Bädern künftig oben ohne baden

Mädchen und Frauen dürfen künftig „oben ohne“ in den beiden Freibädern und den beiden Hallenbädern Freudenstadts schwimmen gehen. Das beschloss der Gemeinderat in einer denkwürdigen Abstimmung in öffentlicher Sitzung.