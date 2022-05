Geplatzter Fahrradreifen löst mutmaßlich Verkehrsunfall in Seebach aus

Ein 57-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Sonntagvormittag in Seebach schwer verletzt worden. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Rad, nachdem vermutlich der Reifen geplatzt war.

Vermutlich wegen eines geplatzten Reifens ist der 57-jährige Fahrer eines E-Bikes am Sonntagvormittag in Seebach gestürzt und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Ruhesteinstraße in Richtung Ortsmitte Seebach, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer verlor auf der stark abschüssigen Strecke die Kontrolle über das Fahrrad. Der 57-Jährige wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro.