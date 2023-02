Reize des Schwarzwalds

Tourismus-Chef ist überzeugt: „Es wird auch 2040 noch einen Wintertourismus geben“

Was soll Urlauber in den Schwarzwald locken, wenn die Skisaison immer kürzer wird oder ganz ausfällt? Hansjörg Mair will die Reize der weltbekannten Region besser im Paket präsentieren.