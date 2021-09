Motorradfahrer stürzt auf der B500 bei Seebach - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Motorradfahrer ist am Samstag auf der B500 bei Seebach gestürzt. Dabei zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Auf der B500 bei Seebach in der Ortenau ist am Samstagmittag ein Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt worden. Zwei Motorradfahrer waren gegen 11.40 Uhr auf der B500 zwischen Ruhestein in Richtung Mummelsee unterwegs, heißt es von der Polizei. Weil ein Fahrradfahrer auf der Straße unterwegs war, mussten mehrere Autos hintereinander bremsen. Der eine Motorradfahrer fuhr auf das vor ihm fahrende Auto auf, blieb aber glücklicherweise unverletzt.

Der zweite Motorradfahrer bremste so stark ab, dass er stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettunghubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die B500 wurde halbseitig gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.