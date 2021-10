Nach tödlichem Verkehrsunfall bei Seebach: Polizei sucht Zeugen

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Grimmerswaldstraße in Seebach ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Wie die Polizei berichtete, hatte ein 78-Jähriger mit seinem Roller die Leitplanke berührt, war in der Folge abgestürzt und eine mehrere Meter tiefe Böschung hinuntergefallen. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gibt es bislang nicht.

Polizei sucht Zeugen Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Unfallhergangs, sich unter der Telefonnummer (0 72 21) 68 04 60 zu melden.