Schon seit Jahren experimentiert der Baiersbronner Förster und Köhler Thomas Faißt (59) mit Pflanzenkohle, auch Biokohle genannt, die er selbst herstellt. Jetzt hat er sein Experiment auf einen Stand geführt, an dem er das Produkt regional vermarkten kann. Das Experimentieren ist hochaktuell in der Klimadiskussion, Faißt ist damit aber noch nicht am Ende.

Alle Jahre entzündet der Köhler in der Saatschule hoch über Baiersbronn seinen Holzkohlenmeier, an dem er in zehn Tagen und Nächten auf traditionelle Art hochwertige Grillholzkohle produziert.

Damit beliefert er unter anderem Luxushotels und Szenelokale in Berlin und im Ausland. Aber auch in anderen Städten und Gemeinde im Land ist Faißt immer wieder bei Festen und Jubiläen als Köhler vor Ort. In Baiersbronn haben seine jährlichen Kulturwochen am Meiler mit Lesungen, mundartlichen Vorträgen, Musik und Theater schon Kultstatus.

Erstmals im vergangenen Sommer kokelte neben seinem großen Holzkohlen-Meiler der Kon-Tiki, ein Brenner in Form eines überdimensionalen Waschkessels, mit dem Faißt schon seit längerer Zeit experimentiert.

Im Kon-Tiki werden Holz-und Pflanzenabfälle zu Pflanzenkohle verbrannt beziehungsweise verkohlt. Dafür verwendet Faißt bevorzugt den Astschnitt von seinen Streuobstwiesen.

Warum Pflanzenkohle in Mittelbaden Trend ist

Die Pflanzenkohle hat vor wenigen Jahren eine Art Siegeszug angetreten. Ihr Granulat wird von Kleingärtnern, Gärtnereien, Winzern oder in der Landwirtschaft verwendet, sowohl als Dünger als auch als Einstreu im Stall oder wird auch dem Viehfutter beigemischt.

Wie Bernd Görlach vom Verein Pflanzkohle informiert, wird die Kohle inzwischen auch auf großen gewerblichen Anlagen hergestellt. Die Anlagen sind stark gefragt, ihre Lieferzeit beträgt oft über ein Jahr. Der Verein hält die Pflanzenkohle als eine der „vielversprechendsten Entwicklungen in der Landwirtschaft des 21. Jahrhunderts“.

Denn die Pflanzenkohle binde dank ihrer porösen Struktur und ihrer chemischen Zusammensetzung nicht nur Wasser und Duftstoffe, sondern vor allem auch das Treibhausgas Co 2 . Ihr kommt in der aktuellen Klimadiskussion daher besondere Bedeutung zu.

Und: Die Herstellung von Biokohle benötigt nicht mehr zehn Tage wie die klassischen Holzkohle, sondern nur noch fünf Stunden. Sie ist außerdem vergleichsweise leicht herzustellen.

Baiersbronner zeigt Kunden seinen Brennkessel

Um dies zu demonstrieren, hatte Köhler Faißt Experten und Interessenten zu einer Vorführung seiner Kon-Tiki geladen, wobei es viele fachliche Informationen, umweht von Rauchwolken aus dem Brennkessel, gab.

Unter den Gästen auch eine Gruppe vom Sonnenhof der Gemeinschaft Sonnenwald im nahen Schernbach, der zu den Kunden von Faißts Kohle zählt.

Bereichsleiter Paul Hofmann, zuständig für die Entwicklung regenerativer Agrar-Ökosysteme, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Pflanzenkohle-Granulat, das auf dem Sonnenhof als Bodenverbesserer eingesetzt wird. „Als Einstreu hat sie das Klima im Stall erheblich verbessert“, so Hofmann.

Derweilen ist Köhler Thomas Faißt zwar überzeugt, mit seiner Pflanzenkohle „den nächsten Schritt in meiner Entwicklung als Köhler erreicht zu haben“, zufrieden aber ist er aber noch nicht. Jetzt experimentiert er damit, „nachhaltige Küchenkohle“ zu gewinnen, die leicht in gastronomischen und privaten Grillstationen zum Einsatz kommen kann.