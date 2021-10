Erkenntnisse für Ranger

Goldener Oktober lockt Wanderer an: Besucherzählung im Nationalpark Schwarzwald

Wie viele Besucher kommen in den Nationalpark Schwarzwald? Eine spannende Frage für die Verantwortlichen. Deshalb wurde an diesem Sonntag fleißig gezählt. Mit den Erkenntnissen können die Ranger so einiges anfangen.