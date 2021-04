Wirtschaftsfaktor in der Region

Vom Glaubenskrieg zum Erfolgsmodell: Was bringt der Nationalpark Schwarzwald?

Der Nationalpark Schwarzwald wurde in der Gründungsphase kontrovers diskutiert. Nach mehr als sieben Jahren fällt die Bilanz zum bislang einzigen Nationalpark in Baden-Württemberg überwiegend positiv aus. Was nicht heißt, dass die Parkverwaltung die Hände in den Schoß legen kann.