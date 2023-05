Der Nationalpark Schwarzwald bekommt einen neuen Chef. Wolfgang Schlund übernimmt im Oktober die Leitung. Er hatte schon einmal in einer Doppelspitze gewirkt.

Der bisherige Leiter Thomas Waldenspuhl geht am 30. September in den Ruhestand.. Zu seinem Nachfolger bestimmte das Umweltministerium Baden-Württemberg Wolfgang Schlund, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte. Der Wechsel steht für Kontinuität: Waldenspuhl und Schlund hatten den Nationalpark von 2014 bis 2021 gemeinsam geführt. Danach entschied sich Schlund für eine berufliche Auszeit, um die Weltmeere mit seinem Segelboot zu erkunden.

Beide gelten als eine der „Väter“ des Nationalparks. Waldenspuhl hatte als Leiter der Abteilung „Wald und Gesellschaft“ der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg maßgeblich das Projekt Nationalpark vorbereitet. Seit 2011 stand er einem zehnköpfigen Koordi­nationsteam vor, das gemeinsam mit der Landesregierung die Gründung des Nationalparks einleitete.

Schlund ist promovierter Biologe und Experte für wildlebende Säugetiere. Von 1997 bis 2013 leitete er das Naturschutzzentrum Ruhestein. Unter seiner Regie entstand das neue Nationalparkzentrum Ruhestein.