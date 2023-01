Liftbetreiber rüsten sich

Schnee auf der Schwarzwaldhochstraße

Die Liftbetreiber entlang der Schwarzwaldhochstraße rüsten sich. Nachdem in der Nacht zum Mittwoch stellenweise über 20 Zentimeter Schnee fielen, läuft am Ruhestein der Skilift. Die anderen werden bald nachziehen. Ein Blick in die Winterlandschaft.