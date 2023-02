So schneesicher sind die Skigebiete im Schwarzwald

Damit Wintersport überhaupt möglich ist, müssen mindestens zehn Zentimeter Schnee liegen. An wie vielen Tagen war das in den vergangenen Jahren im Schwarzwald der Fall? Scrollen Sie sich durch unsere Grafiken.

Sich auf die Piste schwingen und durch den Tiefschnee pflügen? Das ist selbst in den Höhenlagen des Schwarzwaldes meist nur an wenigen Tagen in der Wintersaison möglich. Grüne Hänge trieben den Liftbetreibern in den vergangenen Jahren immer wieder Sorgenfalten auf die Stirn.

Herausforderungen für Skitourismus

Hinzu kommen in diesem Winter die enormen Energiekosten, die die Skipisten-Betreiber für Kunstschnee aufbringen müssen. Denn auch wenn der Eindruck in der Erinnerung ein anderer sein mag - auch in den vergangenen Jahrzehnten gab es im Schwarzwald immer wieder schneearme Winter. Starke Schwankungen zwischen aufeinanderfolgenden Wintern sind nicht unüblich.

Den Skitourismus im Schwarzwald stellt das vor Herausforderungen. Denn als Faustregel gilt: Damit überhaupt Wintersport möglich ist, sollte die Schneedecke zumindest bei zehn Zentimetern liegen. Das reicht zumindest für Langlauf. Wie häufig das in den vergangen Jahren mit Naturschnee an ausgewählten Orten im Schwarzwald möglich war, zeigen wir Ihnen hier.