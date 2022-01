Das schöne Wetter und der Schnee ziehen am Samstag wieder zahlreiche Ausflügler in den Nordschwarzwald. Die Folgen werden schnell deutlich: Die Parkplätze sind schon am Vormittag voll. Die Polizei appelliert an Autofahrer.

Der Andrang ist groß, doch die Parkmöglichkeiten sind begrenzt: Die Situation an der Schwarzwaldhochstraße und insbesondere am Mummelsee ist keine neue. Am Wochenende zieht es die Menschen regelmäßig für einen Schnee-Ausflug in den Nordschwarzwald, immer wieder führt das zu einem Verkehrschaos entlang der B500. Nicht selten musste die Polizei eingreifen und Knöllchen an Falschparker verteilen.

Am Samstag teilt die Polizei bereits gegen 10 Uhr über den Verkehrswarnfunk mit, dass alle Parkplätze an der B500 im Höhengebiet weitestgehend belegt sind. „Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel“, lautet der Appell der Beamten.

Laut Polizeisprecher Wolfgang Kramer werden die Halteverbote entlang der Schwarzwaldhochstraße am Samstagvormittag noch eingehalten, allerdings müsse man sehen, „wie sich die Situation entwickelt“.

Am Vormittag waren weiterhin alle Zufahrtsstraßen offen, Kramer erwartet am Mittag aber weiteren Zulauf. Er bittet Winter-Ausflügler, den Mummelsee nicht weiter mit dem Auto anzusteuern und den Verkehrsfunk zu beachten.