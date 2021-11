Skivergnügen im Nordschwarzwald: Lift am Seibelseckle hat geöffnet

Am ersten Adventssonntag haben die Betreiber den Skilift am Seibelseckle nahe dem Mummelsee in Betrieb genommen. Seit Samstag hat es oberhalb von 300, 400 Meter geschneit.

An der Schwarzwaldhochstraße (B500) kamen zwischen 20 und 25 Zentimeter Schnee bis minus zwei Grad zusammen: Zahlreiche Skifahrer ließen sich das winterliche Vergnügen entgehen und sorgten zusammen mit Spaziergängern für volle Parkplätze.

Es gab auch einige Verkehrsbehinderungen. Auf der Hornisgrinde lagen sogar über 30 Zentimeter Neuschnee.

Viel Spaß hatten auch die Kinder, die mit ihren Eltern Schlitten fuhren und Schneehöhlen bauten. Eine Familie aus Karlsruhe baute vor der Grindehütte spontan eine Schneebar und wurde dafür vom Wirt mit einem Heißgetränk belohnt.

Auch zwei Jungs, die ihren alten Drahtesel zu einem Skibob umfunktionierten, kamen voll auf ihre Kosten. Die Straße an sich war „schwarz“.

Weiterer Schneefall

Der Betreiber des Lift am Seibelseckle, Markus Huber, regelte den Betrieb an der Beförderungsanlage mit 2G - nur Geimpfte oder Genese wurden bergwärts transportiert. Er will angesichts der weiteren Wetteraussichten für diese Woche den Lift auch in den kommenden Tagen laufen lassen.

Vorhergesagt sind auf der Höhe Temperaturen um Nullgrad und weiterer Schneefall. Mit Blick auf den weiteren Verlauf des Winters und unabhängig vom Wetter sind die Aussichten unklar. Laut Huber fehle es coronamäßig diesbezüglich noch an aktuellen Vorgaben.

Nur ein Lift geöffnet

Andere Lifte entlang der Schwarzwaldhochstraße - Mehliskopf, Hundseck, Ruhestein - waren am Sonntag am Sonntag noch nicht geöffnet.

Schnee auch auf dem Dobel

Auch in der Höhengemeinde Dobel im Landkreis Calw freuten sich zahlreiche Ausflügler schon am Samstagnachmittag über die weiße Pracht. Unterhalb des Wasserturms nutzten Familien mit Kindern die Chancen einer ersten Schlittenfahrt in diesem Winter.

Im Rheingraben kam derweil von dem Niederschlag auf der Höhe nur wenig an - vor allem nicht in Form von Schnee. Oben weiß und unten nass - diese Wetter-Aufteilung dürfte Deutschland auch in den kommenden Tagen erhalten bleiben.

Nasskaltes Wetter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet auch in den kommenden Tagen unbeständiges und nasskaltes Wetter - oberhalb von etwa 300 bis 400 Metern durchweg Schneefall.

Die Höchsttemperaturen liegen am Montag dann bei 0 bis 5 Grad. Am Dienstag kann es laut DWD teilweise sogar bis in tiefere Lagen Schnee geben - zumindest am Morgen. Im Tagesverlauf steigt die Schneefallgrenze aber voraussichtlich wieder.

Die Höchsttemperaturen dürften bei 1 bis 6 Grad liegen, im Nordwesten bei 6 bis 8 Grad, im höheren Bergland um den Gefrierpunkt.

Unfälle bei Glatteis

In der Nacht zu Sonntag kam es in mehreren Bundesländern infolge des winterlichen Wetters zu Unfällen mit Verletzten.

In Baden-Württemberg und in Hessen krachte es am späten Samstagabend und frühen Sonntagmorgen nach Angaben der örtlichen Polizeipräsidien vielfach bei Straßenglätte.