Was die Besucher im neuen Nationalparkzentrum am Ruhestein erwartet

Es ist der Herbstnebel, der an diesem Montag in gut 900 Metern Höhe für eine nahezu mystische Stimmung sorgt. Er verschluckt die Betriebsamkeit am bald vollendeten Besucher- und Informationszentrum des Nationalparks Schwarzwald am Ruhestein nahezu; die wuselnden Bauarbeiter in den Außenanlagen, das emsige Rein und Raus aller möglicher Handwerker.

An diesem Freitag, ab 14.30 Uhr, soll die offizielle Übergabe erfolgen. Wegen der Corona-Pandemie geschieht das in ganz kleinem Rahmen, es gibt aber für alle Interessierten einen Live-Stream auf dem Youtube-Kanal von .

Die Architektur, die sich in Sichtweite zu dem historisch bedeutsamen Gebirgspass in einen gut 100 Jahre alten Fichten- und Tannenbestand schmiegt, fasziniert. Sie spiegelt auf eindrückliche Weise die vielen Facetten des Nationalparks Schwarzwald wider.