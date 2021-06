Jugend-Camp im Schwarzwald: Die „Young Explorers“ entdecken das Paradies vor der Haustür

Falls Corona es zulässt, findet diesen Sommer zum sechsten Mal ein Abenteuer-Camp für Jugendliche im Schwarzwald statt. Was haben ehemalige Teilnehmer daraus mitgenommen – und was hat der Nationalpark von dem Projekt?

Jugendliche in die Natur bewegen, und das auch noch gern? Was nach einem nicht gerade leichten Unterfangen klingt, macht das „Young Explorers Camp“ im Nationalpark Schwarzwald in diesem Sommer zum sechsten Mal.

Für viele Teilnehmer ist das Camp der „jungen Entdecker“ mehr als nur eine Woche Ferienlager, und auch der Nationalpark zieht seinen Nutzen aus der Aktion für 16- bis 19-Jährige: „Wir lernen viel voneinander“, sagt Sebastian Schwab, der im Park für die Bildungsarbeit zuständig ist. „Diese Zielgruppe zu erreichen, ist normalerweise sehr schwer für uns.“

