Seelbach: Mädchen stürzt von Offroad-Fahrzeug und kommt ums Leben

Ein Mädchen ist am Montag mit einem Offroad-Fahrzeug von einem Waldweg abgekommen und umgekippt. Auch der Notarzt konnte ihren Tod nicht mehr verhindern.

Ein Mädchen ist am Montagabend bei einem Unfall in Seelbach ums Leben gekommen. Die Polizei teilte mit, dass das Kind mit einem Offroad-Fahrzeug in Begleitung einer Jugendlichen einen Waldweg befuhr, als es kurz nach 19 Uhr aus noch unbekanntem Grund vom Weg abkam.

Alle Hilfsmaßnahmen kamen zu spät für das Mädchen

Daraufhin kippte das Fahrzeug auf die Seite, wobei sich das Mädchen so schwer verletzte, dass auch sämtliche Hilfsmaßnahmen das Kind nicht mehr retten konnten. Die Beifahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Neben Helfern des Rettungsdienstes waren auch ein Notarzt, Rettungshubschrauber und Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.