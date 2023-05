Einen Großeinsatz haben Rettungskräfte an diesem Samstag im Oberkirch-Tunnel im Ortenaukreis. Für eine Übung unter möglichst realistischen Bedingungen wird der Tunnel an der Bundesstraße 28 von 12 bis etwa 17 Uhr gesperrt.

Wer an diesem Samstag auf der Bundesstraße 28 im Bereich Oberkirch im Ortenaukreis unterwegs ist, muss sich ab der Mittagszeit auf eine Umleitung einstellen.

Wegen eines Großeinsatzes für Rettungskräfte wird der Oberkirchtunnel ab 12 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Ein Horror-Unfall im Tunnel ist allerdings nur ein Übungsszenario für Feuerwehr und weitere Rettungsorganisationen.

Einsatz im Oberkirchtunnel: Umleitung ist ausgeschildert

Die Umleitung, so heißt es von den Behörden, erfolgt über die so genannte innere Umfahrung. Die Strecke ist ausgeschildert.

Die B28 beginnt in Kehl am Rhein an der französischen Grenze. Sie führt über Appenweier, Oberkirch, Bad Peterstal-Griesbach weiter nach Freudenstadt, Horb am Neckar, Tübingen sowie Ulm und bis nach Senden in Bayern.

Der Abschnitt der B28-Ortsumfahrung Oberkirch-Lautenbach wurde am 26. August 2014 nach siebenjähriger Bauzeit für den Verkehr freigegeben. Die Ortsumfahrung wurde zur Entlastung der Oberkircher Innenstadt vom Durchgangsverkehr gebaut.

Im Zuge des Millionenprojekts entstanden damals die beiden Tunnel „Oberkirch West“ und „Oberkirch Ost“ sowie 15 weitere Ingenieurbauwerke wie Brücken und Lärmschutzwände.

Der Westtunnel ist 1.024 Meter lang, davon sind 528 Meter überdeckelt. Der Osttunnel hat eine Länge von 255 Meter.

Regelmäßige Übungen sind Pflicht

Großübungen unter realistischen Bedingungen in einem Straßentunnel sind eine Vorgabe, die in regelmäßigen Abständen Pflicht sind. Grundlage sind die „Richtlinien für die Ausstellung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT) aus dem Jahr 2006.

„Hierin ist festgelegt, dass alle vier Jahre eine Großübung unter möglichst realistischen Bedingungen durchgeführt werden muss“, informiert Roland Gäßler, Leiter des für die Tunnelunterhaltung verantwortlichen Straßenbauamts im Landratsamt des Ortenaukreises in Offenburg.

Letzte Großübung war im Mai 2019

Der Ortenaukreis ist der flächengrößte Landkreis in Baden-Württemberg. Die letzte Großübung fand im Mai 2019 statt, sagt Ulrich Reich, Sprecher der Stadt Oberkirch.