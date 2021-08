„Hier steht sein Name – Jan Palaschek, aber falsch geschrieben“, sagt Urenkelin Martina Wilke, geborene Palásková, und deutet auf einen Schriftzug auf der Gedenktafel für die am 11. April 1945 im Lager Prinz Eugen Straße von den Nazis in einer stundenlangen sadistischen Aktion ermordeten Häftlinge.

Dass da heute eine Schule steht und nebenan ganz normale Wohnungen mit Menschen sind, die davon wenig oder gar nichts wissen, macht sie nachdenklich. Die junge Frau ist mit ihrer Familie auf Spurensuche in Offenburg nach dem Urgroßvater.

Immerhin gibt es diese Tafel an der Erich-Kästner-Schule, und dort wissen Lehrende und Lernende Bescheid und halten die Erinnerung wach in jährlichen Gedenkveranstaltungen, erfährt die Familie von Hans-Peter Goergens, der sich bereit erklärt hat, Martina Wile bei ihrer Suche nach Spuren ihres Urgroßvaters zu unterstützen.