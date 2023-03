Stadt Oberkirch findet Stecknadeln im Sand eines Spielplatzes

Oberkirch - Stecknadeln wurden unter Sand gemischt. Spielplatz im Südring vorerst gesperrt. Stadt hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Einwohner werden um Hinweise gebeten.

Eine unschöne Überraschung gab es am späten Donnerstagnachmittag 2. März 2023. Ein Bürger suchte mit seiner Familie an dem Tag den beliebten WalachenSpielplatz im Südring auf. Dort entdeckte er hunderte Stecknadeln auf dem Spielgerät und im Sand. Der umgehend informierte Bauhof sperrte den Zugang zu dem Spielplatz ab, damit keine der Stecknadeln ein spielendes Kind verletzen kann. Mitarbeiter des Bauhofes werden in der kommenden Woche den kompletten Sand austauschen und das Spielgerät entsprechend reinigen, damit künftig wieder ein sicheres Spielen der Kinder dort möglich ist. „Der Sachschaden geht deutlich in den vierstelligen Bereich“, schätzt Bauhofleiter Georg Knapps. Anzeige gegen Unbekannt Die Stadt Oberkirch hat wegen des Vorfalls Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Wer mitbekommen hat, wie die Stecknadeln unter den Sand gemischt wurden, wird daher gebeten entsprechende Hinweise der Polizei oder der Stadt Oberkirch mitzuteilen.